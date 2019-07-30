Киев и Москву сравнили на Украине

Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом. О своих наблюдениях он рассказал украинским СМИ.

По мнению политолога, по сравнению с Киевом, Москва является чистым и ухоженным городом. Кроме того, Ермолаев заметил приятную атмосферу в российской столице.

Когда политолог заговорил про Киев, он смог отметить лишь грязь на улицах и плохие архитектурные решения. Также он считает, что украинская столица не подходит под определение европейской столицы.

«Я приезжаю в Москву… там чисто, там атмосфера приятнее, город ухожен. И я приезжаю в Киев – и мне стыдно», — сказал Ермолаев.

Политолог предположил, что Киев проигрывает Москве из-за плохого управления городскими чиновниками.