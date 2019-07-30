Обвиняемый в организации терактов 11 сентября готов дать показания

Обвиняемый в организации терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед заявил, что готов высказаться о трагедиях и дать показания взамен на отмену смертной казни. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Мужчина написал письмо адвокатам, которые передали его в суд. В тексте говорится, что он выступит против Эр-Рияда и поддержит тех, кто считает Саудовскую Аравию причастной к терактам.

Однако взамен на информацию Мохаммед попросил у властей не выносить ему смертный приговор.

В случае, если этого требования не удовлетворят, обвиняемый не сможет выступить.

Ранее сообщалось, что переживший 11 сентября американец погиб при теракте в Найроби.

В результате терактов 11 сентября в Нью-Йорке погибли около 3 тыс. человек. Власти Саудовской Аравии отрицают какую-либо причастность к нападениям.