Экс-сотрудника Минобороны подозревают в получении взятки

Бывший начальник группы военного представительства Минобороны России подозревается в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает РИА «Новости»

Отмечается, что денежные средства в размере почти 2 млн рублей были получены с целью оплаты ипотеки.

Уточняется, что вязтка была получена от предприятия, в котором бывший сотрудник Минобороны осуществлял контроль качества и приемку военной продукции.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

Экс-сотруднику Минобороны грозит лишение свободы сроком на 12 лет.