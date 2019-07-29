Назван самый жаркий день в истории Британии

В Великобритании назвали прошедший четверг, 25 июля, самым жарким днем в Великобритании за всю историю наблюдений. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение метеобюро Туманного Альбиона.

Сообщается, что столбик термометра установился на отметке в 38,7 градус Цельсия.

Как отмечает метеослужба, самая высокая температура в этот день была на Востоке Англии в Ботаническом саду Кембриджского университета.

Также британские синоптики информируют, что прошлый рекорд зафиксировали в августе 2003 года. Тогда столбик термометра достиг 38,5 градусов.

Ранее сообщалось, что новый температурный рекорд установили в Германии.