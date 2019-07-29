Мигрант толкнул женщину с ребенком под поезд

В Германии на вокзале Франкфурта-на-Майне неизвестный мужчина столкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд. об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что женщина была доставлена в больницу. Ребенок скончался от полученных травм.

Очевидцы рассказали, что этот же мужчина собирался столкнуть еще одного человека.

Уточняется, что посетители вокзала задержали до приезда правоохранительных органов пытавшегося скрыться преступника.

В полиции заявили, что мужчина имеет африканское происхождение. Мотивы преступления не уточняются.