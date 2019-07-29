Законопроект о бесхозных животных внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект, который касается судьбы бесхозных животных. Об этом передает РИА «Новости».

Согласно документу, до 1 января 2022 года предлагается продлить срок действия переходного периода, после которого животных без владельцев будут передавать в приюты.

Известно, что сейчас закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» действует в старой редакции.

Согласно ей, переходный период кончается 1 января 2020 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас малое число существующих приютов способно отвечать указанным в документе требованиям, а также в некоторых Субъектах России они еще не построены.

Ранее сообщалось, что в Россию незаконно доставили 300 экзотических обезьян из Вьетнама.