Основавшего «Новый поток» Мазурова оставили в СИЗО
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Основателя бывшего крупнейшего независимого нефтепереработчика в России «Новый поток» Дмитрия Мазурова оставят в СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что такое решение вынес Мосгорсуд.
Там происходило слушание после апелляции решения Тверского районного суда Москвы.
Уточняется, что Мазурова обвиняют в хищении 1,8 млрд рублей.
Представители «Нового потока» заявили, что намерены добиваться освобождения Мазурова.
Ранее сообщалось, что Сбербанк поспособствовал возбуждению дела главы «Нового потока».