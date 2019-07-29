Основавшего «Новый поток» Мазурова оставили в СИЗО

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Основателя бывшего крупнейшего независимого нефтепереработчика в России «Новый поток» Дмитрия Мазурова оставят в СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такое решение вынес Мосгорсуд.

Там происходило слушание после апелляции решения Тверского районного суда Москвы.

Уточняется, что Мазурова обвиняют в хищении 1,8 млрд рублей.

Представители «Нового потока» заявили, что намерены добиваться освобождения Мазурова.

Ранее сообщалось, что Сбербанк поспособствовал возбуждению дела главы «Нового потока».