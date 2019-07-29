Появились подробности убийства блогерши, найденной голой в чемодане в Москве

Стала известна новая информация об убийстве блогерши, которую нашли голой в чемодане в Москве. Об этом передает РЕН ТВ.

По информации телеканала, убийца нанес девушке не менее пяти колото-резаных ранений в область шеи и груди.

Также стало известно, что после совершения тяжкого преступления, труп блогерши пролежал в квартире около восьми часов.

Как отмечается в одной из версий произошедшего, убийца пытался положить труп девушки в чемодан, чтобы вынести его из квартиры.

До этого сообщалось о мотиве убийства блогерши.