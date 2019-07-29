Названа дата прощания с историком Кара-Мурзой
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Церемония прощания с журналистом и историком Владимиром Кара-Мурзой-старшим состоится 31 июля в Сахаровском центре. Об этом в своем фейсбуке написал его сын Владимир Кара-Мурза – младший.
Сообщается, что церемония продлится с 10:00 до 12:00.
После этого состоится отпевание покойника в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах.
Как стало известно, затем историка похоронят на Даниловском кладбище рядом с его отцом.
Ранее сообщалось, что Владимир Кара-Мурза-старший скончался на 60-м году жизни. Причину его смерти не назвали.