Названа дата прощания с историком Кара-Мурзой

Церемония прощания с журналистом и историком Владимиром Кара-Мурзой-старшим состоится 31 июля в Сахаровском центре. Об этом в своем фейсбуке написал его сын Владимир Кара-Мурза – младший.

Сообщается, что церемония продлится с 10:00 до 12:00.

После этого состоится отпевание покойника в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах.

Как стало известно, затем историка похоронят на Даниловском кладбище рядом с его отцом.

Ранее сообщалось, что Владимир Кара-Мурза-старший скончался на 60-м году жизни. Причину его смерти не назвали.