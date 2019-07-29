Попросившим сигареты подтопленцам предложили отказаться от пагубной привычки

Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов призвал жителей подтопленного села Угловое Мазановского района не просить доставлять им сигареты и сладости.Об этом информирует РИА «Новости».

Как известно, сельчане на данный момент пережидают подтопление на сопке.

По словам Орлова, нужно обойтись без «перегибов» и в главную очередь обеспечивать пострадавших от паводка самым необходимым.

«Никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить», — подчеркнул Орлов.

Ранее сообщалось, что в Приамурье ввели запрет на продажу алкоголя до окончания режима ЧС, введенного из-за паводка.