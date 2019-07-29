Видео с медведем, разгоняющим работников рыбного завода, появилось в сети
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В Охе Сахалинской области медведь заставил работников рыбного завода разбежаться врассыпную. Видео с инцидентом выложили в «Вконтакте».
На ролике видно, как медведь посещает предприятие в ходе погрузки. Затем медведь удаляется от работников. Те, в свою очередь, застывают в испуге через несколько секунд разбегаются.
Как отмечается, произошедший инцидент зафиксировала камера наблюдения.
Ранее сообщалось, что бурый медведь с прозвищем «Чизбургер» зашел на задний двор магазина марихуаны и унес с собой контейнер с мусором.