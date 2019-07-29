Видео с медведем, разгоняющим работников рыбного завода, появилось в сети

В Охе Сахалинской области медведь заставил работников рыбного завода разбежаться врассыпную. Видео с инцидентом выложили в «Вконтакте».

На ролике видно, как медведь посещает предприятие в ходе погрузки. Затем медведь удаляется от работников. Те, в свою очередь, застывают в испуге через несколько секунд разбегаются.

Как отмечается, произошедший инцидент зафиксировала камера наблюдения.

Ранее сообщалось, что бурый медведь с прозвищем «Чизбургер» зашел на задний двор магазина марихуаны и унес с собой контейнер с мусором.