В трех регионах России введен режим ЧС из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

По информации ведомства, больше всего возгораний зафиксировано в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Иркутской области.

Отмечается, что из-за увеличения площадей пожаров, задымления распространились также на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что губернатор Красноярского края прокомментировал ситуацию с пожарами в регионах.