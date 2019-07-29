Тушить пожар бессмысленно и вредно, заявил глава Красноярского края
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Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал бессмысленным тушение пожара на части территории Сибири, так как спасатели будут в опасности. Видео с фрагментом его выступления появилось на YouTube.
«Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно», — сказал он.
Он предположил, что люди могут погибнуть в пожаре, если их направить на тушение в отдаленные северные территории.
Также Усс отметил, что территория лесного пожара приблизительно сопоставима с прошлой.
Ранее сообщалось, что глава Красноярского края счел нормальными массовые лесные пожары в регионе.