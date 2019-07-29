Тушить пожар бессмысленно и вредно, заявил глава Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал бессмысленным тушение пожара на части территории Сибири, так как спасатели будут в опасности. Видео с фрагментом его выступления появилось на YouTube.

«Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно», — сказал он.

Он предположил, что люди могут погибнуть в пожаре, если их направить на тушение в отдаленные северные территории.

Также Усс отметил, что территория лесного пожара приблизительно сопоставима с прошлой.

Ранее сообщалось, что глава Красноярского края счел нормальными массовые лесные пожары в регионе.