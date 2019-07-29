Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве

В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что речь идет об ООО «Евроклиник», где не имеющий соответствующего образования человек делал аборты. Среди его «пациенток» были несовершеннолетние и женщины на поздних сроках беременности.

«Перед проведением аборта экономист, представлявшийся врачом, включал аппарат УЗИ, создавая видимость проведения диагностики срока беременности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время этот человек находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что Папа Римский сравнил аборт с наймом киллера.