Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.

Канал публикует видео с камеры наблюдения, где запечатлен момент «налета».

Как отмечается, продавщица смогла поймать одного из детей и запереть в магазине, в то время как второй успел выбежать на улицу.

Позднее девушка передала его полиции.

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