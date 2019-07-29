Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом
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Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Канал публикует видео с камеры наблюдения, где запечатлен момент «налета».
Как отмечается, продавщица смогла поймать одного из детей и запереть в магазине, в то время как второй успел выбежать на улицу.
Позднее девушка передала его полиции.
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