Суд отпустил из тюрьмы еще одну фигурантку дела Захарченко

Мосгорсуд принял решение освободить из-под стражи экс-финдиректора Нота-банка Галину Марчукову, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, она проходила по делу о растрате 350 млн руб. Женщина должна была выплатить штраф в размере 700 тыс. руб., а также провести 3,4 года в колонии общего режима. Суд решил изменить судебное решение.

«Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суд», — говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что сестру бывшего финансового директора Нота-банка Ларису Марчукову, которая свидетельствовала по делу полковника Дмитрия Захарченко, отпустили из-под стражи.