В Красноярском крае жителей снабдили масками от смога

В одном из поселков Красноярского края начали бесплатно раздавать медицинские маски из-за задымления, которое является следствием лесных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, решение о таких мерах приняла администрация села Ванавара. В настоящее время нет данных о том, сколько людей пожаловались на дым и сколько воспользовались масками.

Ранее глава Красноярского края счел нормальными массовые лесные пожары в регионе. По его словам, «драматическую информацию» распространяют или провокаторы, или невежды. Он добавил, что ситуация в регионе является сложной, но не критичной, а возгорание ликвидируется благодаря выпадению осадков.