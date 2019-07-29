Шахтеры перекрыли дорогу в Донбассе в знак протеста

В Донецкой области работники шахты «Капитальная», подконтрольной правительству Украины, начали протестовать. Они выдвинули ряд требований, одно их них – выдача задолженной зарплаты. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, шахтеры перекрыли дорогу недалеко от шахты «Центральная», чтобы их услышали и приняли все меры для решения их требований.

Отмечается, что несколько десятков работников встали на пешеходном переходе с плакатами «Голодный шахтер - позор государству», «Господдержку угольной промышленности!».

Сотрудники «Капитальной» требуют погасить задолженность в оплате труда, а также повысить их доход и обеспечить углем для собственных нужд. Кроме того, они выдвинули ряд технических требований — обеспечение стабильной работы шахты, решение вопроса охраны и техники безопасности, искоренение коррупции в угольной отрасли.

Согласно данным Волынца, в ряде украинских государственных шахт задолженность по зарплате оценивается в $26 млн.

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