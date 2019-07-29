Короля отстранили от работы после пожара в лагере «Холдоми»

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Заместитель министра образования и науки Хабаровского края Александр Король временно отстранен от работы после пожара с гибелью детей в палаточном лагере «Холдоми». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей местной власти.

По информации источника, Король был снят с должности по результатам проведения служебной проверки.

Пожар произошел в ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». В лагере находилось 189 детей. Четыре ребенка погибли.

Ранее сообщалось, что сотрудники сгоревшего детского лагеря сообщили о травле.