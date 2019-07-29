Полиция Калифорнии прояснила судьбу стрелявшего на фестивале еды

Подозреваемый в стрельбе на фестивале в Калифорнии был убит. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам шефа полиции города Гилрой Скотта Смити, он был застрелен стражами правопорядка после того, как проник на местный фестиваль еды и устроил стрельбу по людям. В результате произошедшего пострадали не менее 15 человек, погибли четверо, в том числе и нападавший.

В настоящее время полиция занимается расследованием произошедшего и ищет второго подозреваемого в стрельбе, хотя информация о его соучастии не подтверждена.

Ранее сообщалось о стрельбе на одном из крупнейших фестивалей еды в США.