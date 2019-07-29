Аномальная жара раздела женщину догола
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В Британии женщина полностью оголилась из-за аномальной жары. Видео в своем твиттере выложил один пользователь.
На кадрах видно, как обнаженная женщина в легкой обуви спокойно идет по улице и что-то кричит впереди идущему мужчине.
Автор видео иронично отметил, что подобное можно увидеть только на востоке страны.
Причем пользователи соцсетей шутливо и с пониманием отнеслись к поведению британки.
Многие комментаторы подчеркнули, что в стране невыносимая жара, поэтому они понимают эту женщину.
«Пекло и не такое с тобой сделает», — пошутил один пользователь.
Ранее украинки массово оголились после оскорбления чиновника.