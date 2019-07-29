Аномальная жара раздела женщину догола

В Британии женщина полностью оголилась из-за аномальной жары. Видео в своем твиттере выложил один пользователь.

На кадрах видно, как обнаженная женщина в легкой обуви спокойно идет по улице и что-то кричит впереди идущему мужчине.

Автор видео иронично отметил, что подобное можно увидеть только на востоке страны.

Причем пользователи соцсетей шутливо и с пониманием отнеслись к поведению британки.

Многие комментаторы подчеркнули, что в стране невыносимая жара, поэтому они понимают эту женщину.

«Пекло и не такое с тобой сделает», — пошутил один пользователь.

Ранее украинки массово оголились после оскорбления чиновника.