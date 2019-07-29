В Приамурье запретили продажу алкоголя на время паводка

В Амурской области, где сейчас действует режим ЧС из-за паводка, запретили розничную продажу крепких алкогольных напитков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

Как отмечается, такое предложение губернатору Амурской области направил прокурор региона Руслан Медведев.

Уточняется, что данное решение было принято для предотвращения преступлений и правонарушений во время ЧС.

Причем, как подчеркивается, запрет не касается алкогольной продукции, в которой этилового спирта содержится менее 15% от объема готовой продукции.

Ранее сообщалось, что из-за нового паводка режим ЧС объявлен в Приамурье.