Украина намерена внести поправки в закон о языке

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Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер заявил, что министерство культуры Украины вместе с ОБСЕ готовят поправки в закон о национальном языке. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, речь идет о некоторых изменениях, которые должны будут учесть роль русского языка.

При этом он не рассказал, какие именно изменения подразумеваются.

Кроме того, Заньер подверг критике политику Киева, который, по его мнению, все вопросы относительно использования государственного языка решает довольно жестко.

В связи с этим он отметил важность создания «механизма систематического взаимодействия», который бы учитывал интересы нацменьшинств.

Ранее сообщалось, что подход к русскому языку на Украине смягчат.