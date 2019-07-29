Пытавшиеся помыться дети утонули в канаве

В Индии семеро детей утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться. Об этом сообщает газета Times of India.

Как отмечается, инцидент произошел в штате Бихар, где недавно прошли сильные дожди и наводнение.

Уточняется, что погибли дети в возрасте от 8 до 10 лет, еще двоих смогли спасти местные жители.

Согласно изданию, дети отправились к канаве помыться, и их дорога пролегала через обочину дороги, наполненной дождевой водой.

Несколько детей провалились под воду, началась паника, и они не смогли выбраться.

Ранее сообщалось, что трое детей утонули в Каспийском море.