Пытавшиеся помыться дети утонули в канаве
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В Индии семеро детей утонули в канаве с дождевой водой, пытаясь помыться. Об этом сообщает газета Times of India.
Как отмечается, инцидент произошел в штате Бихар, где недавно прошли сильные дожди и наводнение.
Уточняется, что погибли дети в возрасте от 8 до 10 лет, еще двоих смогли спасти местные жители.
Согласно изданию, дети отправились к канаве помыться, и их дорога пролегала через обочину дороги, наполненной дождевой водой.
Несколько детей провалились под воду, началась паника, и они не смогли выбраться.
Ранее сообщалось, что трое детей утонули в Каспийском море.