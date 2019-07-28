В России призвали Норвегию разрешить поиски тела Героя СССР
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Глава Совета по правам человека Михаил Федотов призвал посла Норвегии Руне Ресанада содействовать разрешению на поисковые работы на месте гибели Героя СССР летчика Евгения Францева, передает RT.
В СПЧ заявили, что место гибели советского летчика-торпедоносца Францева было определено, но разрешение на проведение поисковых работ и подъем обломков советского самолета не выдано.
Судьба Францева и место его гибели долгое время были неизвестны. Трудности заключались в том, что летчик и его экипаж в составе четырех человек были сбиты на территории Норвегии.
Позже стало известно, что самолет Францева был сбит над фьордом Тана.