В России призвали Норвегию разрешить поиски тела Героя СССР

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов призвал посла Норвегии Руне Ресанада содействовать разрешению на поисковые работы на месте гибели Героя СССР летчика Евгения Францева, передает RT.

В СПЧ заявили, что место гибели советского летчика-торпедоносца Францева было определено, но разрешение на проведение поисковых работ и подъем обломков советского самолета не выдано.

Судьба Францева и место его гибели долгое время были неизвестны. Трудности заключались в том, что летчик и его экипаж в составе четырех человек были сбиты на территории Норвегии.

Позже стало известно, что самолет Францева был сбит над фьордом Тана.