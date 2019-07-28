Муж погибшей звезды «Брестской крепости» рассказал, почему не спас ее

Петр Маркелов, муж белорусской актрисы Вероники Никоновой, погибшей при переходе через реку на Аляске, объяснил, почему не смог спасти ее. Об этом сообщает сайтkp.ru.

Как рассказывает муж, они совершили несколько ошибок.

По словам Маркелова, сказалась усталость, которая была у них при достижении реки.

Муж погибшей также отмечает, что они не знали правила безопасности. Поэтому его жена могла неправильно надеть страховочную веревку.

Маркелов сообщает, что после того, как актриса сорвалась под воду, ему удалось вытащить ее из воды только через пять минут. Он пытался оказать ей медицинскую помощь, но девушка так и не пришла в себя.

Ранее стали известны подробности смерти звезды «Брестской крепости».