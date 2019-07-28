Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети

Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин. Об этом передают в РИА «Новости».

Пользователь Лора Манек выложила в своем фейсбуке соответствующий пост с фотографиями.

На снимках запечатлена электричка с ржавчиной, темными и грязными окнами. Также на фото видно, что в некоторых местах лицевой вагонов уже нет краски.

Автор фото в своем посте назвала такие электрички «скотовозкой». А пользователи Сети поддержали Манек и написали, что на фото представлен поезд из фильмов ужасов или про зомби.

Кто-то из пользователей даже предположил, что на снимках показан новый проект украинских железных дорог.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на ходу загорелся локомотив.