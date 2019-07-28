Украинцы застряли в Барселоне

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В Международном аэропорту Барселоны застряла группа туристов из Украины, передает «Страна.ua».

Рейс авиакомпании SkyUp без объяснения причин был внезапно отложен более чем на 5 часов. Самолет Boeing 737 должен был вылететь в Харьков.

По предварительным данным, задержку могла вызвать забастовка испанских пилотов.