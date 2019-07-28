Отец оставил близнецов в США умирать в машине на жаре

В Рокленде, штате Нью-Йорк отец оставил своих семимесячных детей, близнецов, в закрытом авто на жаре. Об этом пишет New York Post.

По имеющейся информации, дети пробыли в авто восемь часов, после чего погибли.

Как сообщается, отцом близнецов является 39-летний Хуан Родригес. Ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности и непредумышленном убийстве. Однако на данных момент Родригес отпущен под залог.

По словам самого отца, он не знал о нахождении близнецов в машине.

Родригес объяснил, что всего лишь приехал на место работы и припарковался. По его заявлению, он думал, что высадил детей в детском саду еще перед работой.