Стало известно, какой будет погода в начале августа

В Гидрометцентре дали прогноз погоды на начало августа в Москве, передает РИА «Новости».

Как сообщил глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Александр Голубев, первые несколько дней месяца будут холодными — 8-13°C ночью и 14-19°C днем.

Затем, по его словам, температура будет постепенно повышаться.

В Гидрометцентре напомнили, что рекордно холодные дни в столице ожидаются 30 и 31 июля.

Ранее ученые объяснили жару в Европе и холод в России.