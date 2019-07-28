Клоун стал причиной драки на круизном судне

Пассажир, который был переодет в клоуна, стал причиной массовой драки на круизном судне Британии. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в ходе драки ее участники использовали посуду и предметы мебели.

Уточняется, что клоун со своей подругой совершил нападение на шестерых человек, в том числе бармена, который попытался разнять потасовку.

Так посетители лайнера Britannia, который совершал недельный круиз по норвежским фьордам, получили ушибы и порезы.

Также правоохранители заявили, что 43-летний пассажир-клоун и его 41-летняя спутница были задержаны.