Как погода повлияет на пшеницу в России, рассказали эксперты

Эксперты прокомментировали ситуацию с устоявшимся на территории России холодом, а также рассказали, как такая погода повлияет на урожай пшеницы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что плохая погода повлияла на ухудшение урожая в некоторых регионах страны.

Однако эксперты добавили, что существую регионы, которые наоборот доставляют зерно, которое выше по качеству, чем год назад.

Уточняется, что на ухудшение сбора и улучшение качества одновременно погода повлияла на пшеницу в Южном регионе страны.

Эксперты подчеркнули, что большая часть урожая уже собрана, поэтому россиянам не стоит волноваться.

Ранее сообщалось, что рекордную жару сменит аномальный холод.