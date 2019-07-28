Как погода повлияет на пшеницу в России, рассказали эксперты
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Эксперты прокомментировали ситуацию с устоявшимся на территории России холодом, а также рассказали, как такая погода повлияет на урожай пшеницы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что плохая погода повлияла на ухудшение урожая в некоторых регионах страны.
Однако эксперты добавили, что существую регионы, которые наоборот доставляют зерно, которое выше по качеству, чем год назад.
Уточняется, что на ухудшение сбора и улучшение качества одновременно погода повлияла на пшеницу в Южном регионе страны.
Эксперты подчеркнули, что большая часть урожая уже собрана, поэтому россиянам не стоит волноваться.
Ранее сообщалось, что рекордную жару сменит аномальный холод.