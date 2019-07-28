Пьяный прокурор спрятался от полиции в кустах

В Киеве прокурор Ярослав Леляк находясь в состоянии алкогольного опьянения прятался от полиции в кустах. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что правоохранители остановили его машину и начали проверку документов.

Уточняется, что мужчина отказался от медицинской экспертизы на наличие алкоголя в крови, однако потом согласился.

После того, как он закрыл свою машину, Леляк убежал в кусты и скрылся в неизвестном направлении.

Заявляется, что представители МВД Украины не могут забрать его машину на штрафстоянку, поэтому чиновнику придется ожидать повестки в суд.