Лифт с пассажирами рухнул с 12-метровой высоты
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В Еревана лифт с людьми рухнул в шахту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Армении.
Уточняется, что ЧП произошло из-за того, что трос лифта внезапно оборвался.
Отмечается, что в кабине лифта находились два человека.
Они сорвались в шахту с 12-метровой высоты.
Спасатели заявили, что оба пассажира доставлены в больницу в тяжелом состоянии, однако позднее добавили, что один из них скончался.
Ранее сообщалось, что в Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95 этажа небоскреба.