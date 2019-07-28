Лифт с пассажирами рухнул с 12-метровой высоты

В Еревана лифт с людьми рухнул в шахту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Армении.

Уточняется, что ЧП произошло из-за того, что трос лифта внезапно оборвался.

Отмечается, что в кабине лифта находились два человека.

Они сорвались в шахту с 12-метровой высоты.

Спасатели заявили, что оба пассажира доставлены в больницу в тяжелом состоянии, однако позднее добавили, что один из них скончался.

Ранее сообщалось, что в Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95 этажа небоскреба.