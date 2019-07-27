Тела погибших при крушении самолета в Подмосковье подняли из воды
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Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, передает РИА «Новости».
«Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность», — сказал источник.
По его словам, сам гидросамолет также поднят из воды при помощи плавучего крана.
Ранее сообщалось, что при крушении самолета погибли два человека — пилот и пассажир.
Кроме того, стало известно, что самолет сразу после взлета зацепился за провода.