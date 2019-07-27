Тела погибших при крушении самолета в Подмосковье подняли из воды

Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, передает РИА «Новости».

«Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность», — сказал источник.

По его словам, сам гидросамолет также поднят из воды при помощи плавучего крана.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета погибли два человека — пилот и пассажир.

Кроме того, стало известно, что самолет сразу после взлета зацепился за провода.