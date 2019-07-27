Медведь утащил мусорный контейнер из магазина марихуаны
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В американском штате Колорадо камеры видеонаблюдения засняли, как бурый медведь пробрался на задний двор магазина марихуаны. Об этом сообщает издание Huffpost.
На кадрах видно, как животное схватило мусорный контейнер и утащило его на улицу. Причем медведь не смог открыть бак.
Пользователи соцсетей предположили, что в контейнере было что-то вкусное, однако владелец магазина сказал, что там были только коробки.
Кто-то пошутил, что медведь таким образом проявляет инициативу и хочет работать в магазине марихуаны.
По словам владельца магазина, этот медведь является их частым гостем. Сотрудники называют его Чизбургером.
Ранее сообщалось, что медведь угнал автомобиль и разбился.