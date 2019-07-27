Медведь утащил мусорный контейнер из магазина марихуаны

В американском штате Колорадо камеры видеонаблюдения засняли, как бурый медведь пробрался на задний двор магазина марихуаны. Об этом сообщает издание Huffpost.

На кадрах видно, как животное схватило мусорный контейнер и утащило его на улицу. Причем медведь не смог открыть бак.

Пользователи соцсетей предположили, что в контейнере было что-то вкусное, однако владелец магазина сказал, что там были только коробки.

Кто-то пошутил, что медведь таким образом проявляет инициативу и хочет работать в магазине марихуаны.

По словам владельца магазина, этот медведь является их частым гостем. Сотрудники называют его Чизбургером.

Ранее сообщалось, что медведь угнал автомобиль и разбился.