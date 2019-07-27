Пьяный украинский прокурор сбежал от наказания через кусты

Полицейские задержали в столице Украины прокурора Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослава Леляка за вождение авто в нетрезвом виде. Об этом пишут украинские СМИ.

Как отмечается, задержанный прокурор некоторое время отказывался от проверки на алкотестере и прохождения экспертизы в медучреждении.

Однако потом Леляк согласился съездить в клинику.

Сообщается, что это оказалось хитрым ходом со стороны прокурора.

Таким образом, Леляк отвлек полицейских и убежал в кусты неизвестном направлении. При этом ему удалось закрыть свое авто.

Ранее полицейские нашли у пьяного председателя одной из участковых избирательных комиссий в Киеве поддельный паспорт.