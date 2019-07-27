Патологоанатом в морге расстрелял мужа погибшей жены

В патологоанатомическом отделении одной из больниц Башкирии против мужчины применили оружие. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Согласно поступившим данным, мужчина пришел в морг в нетрезвом состоянии и со скандалом потребовал передать тело своей недавно умершей жены.

Сообщается, что во время визита в больницу у него разгорелся конфликт с врачом-патологоанатом. В итоги медик решил применить оружие. Он взял травматический пистолет и произвел три выстрела в сторону мужчины.

Как отмечается, буйный посетитель морга получил огнестрельные ранения. Затем пострадавшего отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее рассказали, за что в Уфе расстреляли молодую пару.