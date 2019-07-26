Православный епископ объяснил школьникам происхождение геев

Кипрский православный епископ Неофитос Масурас заявил, что ребенок рождается геем, если его родители во время беременности занимаются анальным сексом. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, такое заявление он сделал во время занятий в начальных школах в Никосии.

По его словам, такой вид секса является неестественным, что и предопределяет рождение ребенка гомосексуальным.

«Святой Порфирий говорил, что, если женщине это нравится, то ее желание затем передается ребенку», — пояснил Масурас.

Святой Порфирий, на которой сослался епископ, скончался в 1991 году.

Кроме того, отметил епископ, Порфирий советовал гомосексуалам жить в одиночестве и молиться всю жизнь, чтобы их сексуальная ориентация изменилась.

Ранее сообщалось, что идеолог лечения гомосексуализма совершил каминг-аут.