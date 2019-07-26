Арестован мужчина, убивший мать на глазах детей

Мужчину, который зверски убил женщину в Раменском на глазах у детей, арестовали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, обвиняемый признал свою вину.

По его словам, убитая была его девушкой, и он совершил преступление по причине ревности.

38-летний Артем Ш. нанес около 20 ударов ножом 27-летней жительнице Подмосковья Наталье Басовой.

Убийство произошло прямо на детской площадке, женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Ранее в Сети появилось видео допроса убийцы женщины в Раменском.