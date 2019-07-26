Кот британских премьеров стал первой жертвой Джонсона

Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон намеревается завести в резиденции на Даунинг-стрит собаку. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, глава правительства поведал о своих планах после того, как официально занял пост премьера.

При этом, согласно изданию, пока нет окончательного решения относительно того, поселится ли пес на Даунинг-стрит.

Кроме того, некоторые задаются вопросом, как пес будет уживаться с котом Ларри, который является постоянным жителем резиденции с 2011 года.

Ларри четырехмесячным котенком взяла семья бывшего премьера страны Дэвида Кэмерона из приюта.

Ранее сообщалось, что британцы протестуют против политики Джонсона.