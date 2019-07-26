В Госдуме ответили на заявления Киева о зеленом луче

Депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик прокомментировал на сообщения пограничников Украины об освещении зелеными лучами их кораблей в Азовском море.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал луч оптическим обманом в глазах киевского командования. Он выразил уверенность, что никакими лучами не могут добить до украинского берега, так как российский находится в 20 км.

Украинские пограничники заявили ранее, что со стороны России в Азовском море по вечерам им святит зеленый луч.