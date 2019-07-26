Массовая гибель пчел произошла в новом регионе

Массовая гибель пчел произошла в Зырянском, Томском, Шегарском и Кожевниковском районах Томской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

По словам замначальника отдела фитосанитарного надзора Россельхознадзора по Томской области Владислав Азаренко, предварительная причина гибели пчел – химикаты и пестициды, которыми обрабатывают поля от вредителей.

Он также отметил, что причина происходящего в том, что в России нет госструктуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимикатов.

Массовая гибель пчел была также зафиксирована в Алтайском крае.

Ранее сообщалось, что ведомство Орешкина обвинили в массовой гибели пчел.