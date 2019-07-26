Медведица отомстила за голодных медвежат

В американском городе Валле-Круцис медведица и трое медвежат забрались на крыльцо жилого дома. Об этом пишет Yahoo News.

Медвежата пробрались к собачьей миске, чтобы полакомиться ее содержимым. Жильцы дома, наблюдающие за картиной через окно, начали стучать по стеклу, чтобы прогнать животных. Малыши испугались и направились в сторону леса. Пока детеныши убегали, их мать невозмутимо подхватила всю миску целиком и последовала за ними.

По словам очевидцев, заснявших инцидент на видео, миску найти им не удалось.

Ранее сообщалось, что кенгуру удрал из шапито в Ханты-Мансийске.