Украинские пограничники испугались зеленого луча России

В украинской погранслужбе заявили, что российская береговая охрана освещает их суда в вечерние часы лучом зеленого света, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ. Это происходит уже два дня в одно и то же время вечером в течение нескольких минут.

«…приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала», — заявили в погранслужбе.

Уточняется, в настоящее время луч никак не сказался на здоровье членов экипажа.

В прошлом году ВМС Украины обвинили Россию в создании «опасных инцидентов» и пожаловались на действия российских кораблей и самолетов в Керченском проливе.