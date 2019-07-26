Старший механик задержанного танкера рассказал подробности обыска

Старший механик задержанного в порту Измаил танкера Сергей Карпов рассказал, как сотрудники Службы безопасности Украины производили обыск, сообщают «Известия».

По его словам, поднявшись на борт, силовики задали стандартные вопросы, при этом разговаривали с экипажем по-русски.

Уточняется, что сотрудники СБУ вели себя корректно, не применяли силу и не нарушали прав моряков. После обыска сотрудники морякам объявили, что претензий к экипажу нет.

Ранее капитан задержанного танкера рассказал об изъятии документов.