Прокуратура просит приговорить бизнесмена Мкртчана к девяти годам колонии

Сторона гособвинения просит Московский городской суд приговорить генерального директора украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана к девяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что мужчину обвиняют в мошенничестве на 1 млрд рублей.

«В ходе прений сторон в Мосгорсуде гособвинитель попросил назначить Мкртчану наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — рассказал собеседник агентства.

Также, по его словам, прокуратура попросила взыскать с подсудимого 1 млн рублей в виде штрафа.