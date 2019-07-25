Число отравившихся продуктами из автоматов достигло почти 100 человек

Число людей, которые отравились едой из вендинговых автоматов Healthy Food, увеличилось до 95 человек. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Сообщается, что люди заболели острой кишечной инфекцией.

Как уточняется, 60 пострадавшим установили диагноз сальмонеллез.

В Роспотребнадзоре отмечают, что число заболевших увеличилось из-за позднего обращения за медицинской помощью.

Кроме того, в ведомстве заявили, что новых заболевших не наблюдается.

Ранее сообщалось о массовом отравлении людей из-за продукции вендинговых автоматов в Москве.