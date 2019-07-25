Голландское ТВ решило охладить страдающих от жары снежной лавиной

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Снег в окрестностях Лас-Вегаса, 22 февраля 2019 года Снег в окрестностях Лас-Вегаса, 22 февраля 2019 года
Снег в окрестностях Лас-Вегаса, 22 февраля 2019 года
robyng/instagram.com

Голландское телевидение проводит трансляции снежные пейзажи. Об этом сообщает BFM.TV.

Сообщается, что телевизионщики решили проводить такие трансляции из-за абсолютного температурного рекорда 40,4 °C.

Таким образом, они попытались «охладить» голландцев.

Как отмечается, местное телевидение RTV Oost показывает кадры снежных пейзажей на своем канале «Fresh TV».

Ранее сообщалось про новый температурный рекорд а Германии. Столбики термометров в этой стране продемонстрировали 40,5 градусов по Цельсию.