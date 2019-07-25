Наказан глава пресс-службы московского МВД из-за дела Голунова

Начальника пресс-службы московского главка МВД Юрия Титова наказали из-за ошибки в деле журналиста Ивана Голунова, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что Титова привлекли к дисциплинарной ответственности после служебной проверки.

Ранее в МВД России подтвердили информацию об увольнении четырех полицейских после служебной проверки по уголовному делу журналиста Ивана Голунова.

Также главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Андрея Щирова отстранили от работы.